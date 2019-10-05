Güzel popçu Hadise, geçtiğimiz günlerde, “Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun” diyerek sosyal medyada 10 milyon takipçiye ulaşmasını kutlamıştı. Instagram'da 8,4 milyon takipçisi bulunan Akalın ise bir araştırma yaptırdığını ve Hadise'nin Instagram'da gerçekten 10 milyon takipçisi olmadığını iddia etti.

Önceki akşam, gelenekselleşen hayran buluşmasını Etiler'de gerçekleştirdikten sonra mekandan çıkarken görüntülenen Akalın, Hadise'yle arasında yaşanan tartışmayı daha da alevlendirdi.

Muhabirlerin Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçisinin olmasını hatırlatması üzerine kahkaha atan popçu, “Ay yazık ona, günah valla. Ben araştırdım onu, rakamlar tamamen şişirme, milyoncuk bile değil. Biri bu kızı uyarsın. Bıraksın milyonu falan, zaten kocası da yok, milyonu da yok” dedi. Hadise'nin ne yanıt vereceği merak konusu oldu.