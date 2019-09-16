16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:07:47
Yaza veda kışa merhaba
Sahnelerin sevilen ismi Sibel Can önceki akşam Antalya’da bir otelde sahne aldı.
Hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza atan Can, yaz ayları boyunca 41 konser vererek yaz konserlerini noktaladı. “Kendimi en iyi hissettiğim yer” diye tanımladığı sahnelerine devam edecek olan Sibel Can, sonbaharda vereceği konserlerinde giyeceği kıyafetlerin siparişini de şimdiden verdi.
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