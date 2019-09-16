Yaza veda kışa merhaba

Hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza atan Can, yaz ayları boyunca 41 konser vererek yaz konserlerini noktaladı. “Kendimi en iyi hissettiğim yer” diye tanımladığı sahnelerine devam edecek olan Sibel Can, sonbaharda vereceği konserlerinde giyeceği kıyafetlerin siparişini de şimdiden verdi.