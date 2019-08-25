Yaz Aşkım davasını kazandı

Türkiye’de açtığı davayı 2012 yılında kazanan Ege, aynı şarkıya ilişkin Yunanistan’da da ayrı bir dava açmıştı. Şarkıcı, ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin kararına göre, dün Çeşme’de konser veren Remos, sahnede Ma De Ginete şarkısını söyleyemedi. Ege, “Bir Türk bestesinin yunan şarkısı olarak tanınmasına en azından Türkiye’de tahammülüm yok” ifadelerini kullandı.