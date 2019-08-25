25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:42:36
Yaz Aşkım davasını kazandı
Şarkıcı Ege, Yaz Aşkım şarkısını Yunanistan’da Ma De Ginetai adıyla izinsiz kullanan Antonis Remos, bestesini çaldığı iddiasıyla dava açmıştı. Mayıs ayında Yunan şarkıcı Antonis Remos ile biraraya gelen Mustafa Sandal, düet yapacaklarını duyurmuştu.
Türkiye’de açtığı davayı 2012 yılında kazanan Ege, aynı şarkıya ilişkin Yunanistan’da da ayrı bir dava açmıştı. Şarkıcı, ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Mahkemenin kararına göre, dün Çeşme’de konser veren Remos, sahnede Ma De Ginete şarkısını söyleyemedi. Ege, “Bir Türk bestesinin yunan şarkısı olarak tanınmasına en azından Türkiye’de tahammülüm yok” ifadelerini kullandı.
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