Yavuz hırsız ev sahibini bastırdı!

TV8 daha önce görülmemiş bir olaya imza attı. Geçmiş dönemlerde Kutsal Motor isimli kanalın videolarını 'Gel Konuşalım' isimli magazin programında kanalın logosunu blurlayarak izinsiz olarak kullanmıştı. TV8 ekibi bununla yetinmemiş olacak ki 'Kutsal Motor' isimli kanalın “Deniz Çakır | Vestel Venus Sunar: Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler #28” isimli videosunu telif hakkı gerekçesiyle haksız bir şekilde yayından kaldırttı.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Kutsal Motor' uğradıkları haksızlık karşısında gerekli girişimlede bulunacakları açıkladılar. Kanal mesajı " Kendi Videosundan Telif Yiyen Kutsal Motor Ekibi" olarak yayınladı.



İşte o mesaj: