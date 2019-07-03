03 Temmuz 2019 12:37 | Çarşamba
Yatırım yapmıyorum yatıyorum
Yanlışlıkla konserlerden alacağı fiyatları paylaşarak 8 ayda 4,5 milyon TL kazanacağı ortaya çıkan Yıldız Tilbe, yatırım yapmadığını açıkladı.
Kıbrıs’ta sahne alan sanatçı, şarkılarıyla izleyenleri büyüledi. Çıkışta kendisine yöneltilen mikrofonlara konuşan Tilbe, kazancını nasıl değerlendiği yönündeki soruya "Yatırım yapmıyorum, yatıyorum" dedi.
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