Yaşlanma akımına uydular

Tüm dünyada hızla yayılan yaşlandırma uygulaması şimdi de Türkiye’de akım oldu. Sosyal medyada kısa sürede trend haline gelen uygulamadan sanat camiası da nasibini aldı. Türkiye’nin sevilen isimlerinin takipçileri, tek tek ünlü isimleri yaşlandırdı. Uygulamada 60 yıl ileriye götürülen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yüzünü görenler, Fedon benzetmesi yaptı. Burak Özçivit’in yaşlı hali ise Kadir İnanır’a benzetildi. Can Yaman ve Kenan İmirzalıoğlu gibi isimlere de bu uygulama yapıldı. Kadın sanatçılarda ise en çok konuşulan isim Fahriye Evcen oldu. Kısa sürede sosyal medyaya damgasını vuran Evcen’in yaşlı halini Bensu Soral ve Burcu Esmersoy takip etti.

DEĞİŞMEYECEK

Sosyal medyanın en çok konuşulan olayı yüz yaşlandırmada ise gözler yaşlanmayan sanatçı unvanına sahip 73 yaşındaki Ajda Pekkan’ı aradı. Binlerce takipçi yüz yaşlanma uygulaması yapılan sanatçıların fotoğrafına Ajda Pekkan nerede yazarken, ünlü şarkıcıya iltifatlar yağdı.