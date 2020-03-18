18 Mart 2020 Çarşamba 09:38:05 | Son Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:42:41
Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e sürpriz 'Aşk' karantinası teklifi
Yasemin Şefkatli, dün Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altında, İdo’ya şöyle seslendi.
İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo, 2.5 yıldır Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Aşıklar koronavirüs günlerinde birbirlerinden hiç ayrılmıyor.
Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından, sevgilisi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri paylaştı.
AŞK KARANTİNASI
Şefkatli, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi, binlerce beğeni aldı.
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