Yasemin Şefkatli'den İdo Tatlıses'e sürpriz 'Aşk' karantinası teklifi

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo, 2.5 yıldır Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor. Aşıklar koronavirüs günlerinde birbirlerinden hiç ayrılmıyor.

Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından, sevgilisi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri paylaştı.

AŞK KARANTİNASI



Şefkatli, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi, binlerce beğeni aldı.



