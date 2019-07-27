Yasemin Özilhan'ın makyajsız fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi

Gecce.com'un haberine göre, Ailesiyle tekne tatili yapan Yasemin Özilhan, makyajsız bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan sosyetik güzel paylaşımının altına güneş emojisi koydu. Özilhan'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

34 yaşındaki Özilhan'ın 3 saat içinde 88 bin kullanıcı tarafından beğenildi.