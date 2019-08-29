Yasemin Özilhan: Moda diye her şeyi giymemeli

Tatilin ardından soluğu arkadaşlarının yanında alan Yasemin Özilhan, Levent'teki bir AVM'de görüntülendi. Şıklığı ve havasıyla dikkatleri üzerine çeken Özilhan, siyah-beyaz renklerken oluşan spor tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'MODA DİYE HER ŞEYİ GİYMEMELİ'

Yasemin Özilhan "Hep nasıl bu kadar şık olabililiyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bunun parayla, markayla ilgisi yok. İnsan kendine neyin yakıştığını bilmeli. Moda diye her şeyi giymemeli."