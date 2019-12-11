Yasemin Özilhan 10 yıl sonra ekranda

2009 yılında biten Doktorlar dizisinden tam 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, “Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum” dedi. Özilhan, “Oyunculuğu özlediniz mi” sorusuna “Özlem oluyor. Kaç yılımı harcadığım işimi özlüyorum tabii. O tempoyu, arkadaş çevremi özlüyorum ama şu an evdeki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem” demişti. Güzel oyuncu ayrıca diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacak.