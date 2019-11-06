Yasemin Allen sapığının mesajını yayınladı! 'Bana tecavüz etmek istiyor'

Yasemin Allen, "Bu adam bana tecavüz etmek istiyor" notu ile kendisini mail yoluyla sürekli taciz eden sapığını ifşa etti.

Instagram'da hikaye bölümünde paylaşım yapan 30 yaşındaki güzel oyuncu "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun, sapıktır" mesajını yazdı.

Bazı takipçileri, "Engelle gitsin" diyerek Yasemin Allen'a tavsiyede bulundu.