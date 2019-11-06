Yasemin Allen, sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar atan sapığı ifşa etti. Magazin gündemine oturan güzel oyuncu, uzun zamandır bir sapık tarafından rahatsız edildiğini belirterek isyan etti. Bunun üzerine Yasemin Allen hakkında aramalar yoğunlaştı. Yasemin Allen kimdir, kaç yaşında? Yasemin Allen nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Sapığın mesajlarını paylaşan Allen, "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda. Tanıyan varsa haberiniz olsun, sapıktır. Engelledim ama her gün mesaj atıyor neredeyse, bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim." dedi.



YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Yasemin Allen, İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

KARİYERİ

Allen, 2008'de yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakterini canlandırdı.

Allen,Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

YASEMİN ALLEN'İN ROL ALDIĞI DİZİ EV FİLMLER

2016 46 Yok Olan

2014 Şeref Meselesi

2014 Muhteşem Yüzyıl

2013 Merhamet-Irmak

2013 Su ve Ateş

2011 Hayat Devam Ediyor-Pelin Akça

2010 Yerden Yüksek

2009 Kavak Yelleri

2008 Elif -Elif