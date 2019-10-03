Şimdilerde aralarından su sızmayan ikili, sosyal medyadaki yazışmalarıyla dikkat çekti. Son olarak Alişan, eşi Buse Varol'la birlikte Demet Akalın ve Okan Kurt'u akşam yemeğine çıkardı.

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Alişan, fotoğrafın altına 'Hiçbir masraftan kaçmadım. Afiyet olsun' notunu düştü. Buna cevap olarak Demet Akalın ise, 'Oy kanka be eskiden daha cimriydin valla yenge iyi geldi. Yaşasın “Buse’li” hayat!' yazarak herkesi güldürdü.