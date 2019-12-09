Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Hakan Altun, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. “Bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bizi ilk kez dinlemeye gelenlere bir uyarım var. Biz genelde bağımlılık yapıyoruz dikkat edin” diye konuştu. Sözlerine ”Bu gece bir parolamız var. Yaşasın aşk, yaşasın arabesk” diyerek devam eden Altun, ardından arabesk şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.