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01 Ekim 2019 Salı 10:16:59 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 10:17:57

Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum

Yaşar İpek hapse mi girdi? Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum merak ediliyor. Seren Serengil Yaşar İpek davasını yakından takip eden sevenleri, Yaşar İpek hakkında alınan kararı öğrenmek istiyor. Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

Seren Serengil Yaşar İpek davasında son durum, magazin gündeminde merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaşar İpek hapse mi girdi? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Seren Serengil, Yaşar İpek'ten psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu. Mahkeme Yaşar İpek'in, Seren Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

YAŞAR İPEK'İN HAPİS CEZASI NE KADAR?

Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı çıkartılan Yaşar İpek, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na gelecek. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek ve Cuma gününe kadar cezaevinde kalacak.

Habertürk'ün haberine göre; Seren Serengil'in aldırdığı tedbir kararına uymayan Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsi aldığı Serengil'in avukatı tarafından duyuruldu. İşte Seren Serengil'in avukatı Esennur Ezgi'nin o açıklaması: 

"Müvekkilim Sn. Seren Serengil’in hamilelik sürecinde Yaşar İpek eve gelerek, kendisine sözlü ve fiziki şiddet uygulamış ve hakaretler etmiştir. Yaşar İpek müvekkilim hamileyken ve müvekkilimin bu hassas dönemini bildiği halde müvekkilimin annesine telefon açıp yanında müvekkilimin annesini ölümle tehdit etmiş ve kendisine de hakaretler savurmuştur. Bunun üzerine müvekkilimi ve çocuğu korumak adına tedbir talebinde bulundum. Müvekkilimi Yaşar İpek’ten koruma amaçlı tedbir kararı aldırdım.Fakat tedbir kararı aldırdığım halde Yaşar İpek bu seferde sözlü şiddet, psikolojik şiddet uygulamaya devam etmiş, sosyal medyada ve internetten müvekkilim ve çocuğu hakkında yalan beyanlarda bulunmuş iftiralar atmış, tedbir kararına uymadığı için de müvekkilim Sn.Seren Serengil çocuğunu düşürmüştür. Yaşar İpek, müvekkilim hamileyken şiddete uğradığı için aldırdığımız tedbir kararına uymayıp müvekkilimin tansiyonunu çıkartarak çocuğunun düşmesine sebep olduğundan tazyik hapsi talebinde bulundum. Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'in 3 gün süre ile zorlama hapsine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine…"

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