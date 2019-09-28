28 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 00:11:41
'Yaşar benim için öldü'
Şarkıcı Yaşar İpek'le boşanma davası devam eden Seren Serengil önceki akşam Cemal Reşit Rey’de sahne alan Antakya Medeniyetler Korosu konserini izledi.
Sahne öncesi basın mensupları ile sohbet eden Seren Serengil, boşanma davası açtığı eşi Yaşar İpek ile ilgili sorular karşısında, “Ben Yaşar'ı öldü kabul ediyorum. Katiyetle sormayın konuşmayacağım” diyerek konser alanına geçti.
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