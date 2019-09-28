'Yaşar benim için öldü'

Sahne öncesi basın mensupları ile sohbet eden Seren Serengil, boşanma davası açtığı eşi Yaşar İpek ile ilgili sorular karşısında, “Ben Yaşar'ı öldü kabul ediyorum. Katiyetle sormayın konuşmayacağım” diyerek konser alanına geçti.