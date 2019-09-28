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28 Eylül 2019 Cumartesi 16:54:01 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:55:10

Yasak Elma Leyla kimdir? Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında?

Yasak Elma Leyla kimdir? Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yasak Elma izleyicileri, yeni sezonda diziye katılan yeni oyuncu Tuvana Türkay hakkında araştırma yapıyor. Projeye üçüncü sezonda katılan isimler arasında olan oyuncunun canlandıracağı Leyla karakteri de merak ediliyor. Yasak Elma'nın Leyla karakterinin özellikleri ve Tuvana Türkay’ın hayatı hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Yasak Elma izleyicileri, yeni sezonda diziye katılan yeni oyuncu Tuvana Türkay ve yeni karakter Leyla hakkında araştırma yapıyor. Yasak Elma Leyla kimdir? Yasak Elma'nın Leyla'sı Tuvana Türkay kimdir, kaç yaşında? soruları güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Yasak Elma'nın Leyla karakterinin özellikleri ve Tuvana Türkay’ın hayatı hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. 

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990, Üsküdar doğumludur. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Türkay Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde eğitim hayatına devam etmiştir. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır.

YASAK ELMA LEYLA KİMDİR?

Leyla, Caner ve Ender’in karşısına hiç görmedikleri kardeşleri olarak çıkar ve hayatlarına dahil olur. Ancak Leyla anlattığı kişi değildir ve kendi hayatını kurtarmak için böyle bir yalan söylemek zorunda kalmıştır. Leyla’nın bu planda hesaba katamadığı tek şey ise Kaya’yla tanışmaktır. Bu tanışma ikisinin de hayatını kökünden değiştirecektir.

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