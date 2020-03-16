  • Bist 100
    87888.3
  • Dolar
    6,4385
  • Euro
    7,1938
  • Altın
    308,1300
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Koca: Bugün 29 yeni koronavirüs vakamız var. Toplam vaka 47 sayısı oldu Bakan Koca: Bugün 29 yeni koronavirüs vakamız var. Toplam vaka 47 sayısı oldu
Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni kamu spotları hazırladı Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni kamu spotları hazırladı
Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri Diyanet İşleri Başkanlığından defin işlemlerinde koronavirüs tedbiri
Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı
Yasak Elma dizi oyuncusu Eda Ece, koronavirüse rağmen setlerin devam etmesine isyan etti Yasak Elma dizi oyuncusu Eda Ece, koronavirüse rağmen setlerin devam etmesine isyan etti
Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı
Fransa'da vaka sayıları 3 günde 3 katına çıktı! Macron hayatı felç eden yeni önlemler aldı Fransa'da vaka sayıları 3 günde 3 katına çıktı! Macron hayatı felç eden yeni önlemler aldı
Merkel: Yeni tip corona virüs için radikal kararlar alındı Merkel: Yeni tip corona virüs için radikal kararlar alındı
James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı
Kanada koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı Kanada koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'de koronavirüs şüphesi ABD Savunma Bakanı Mark Esper'de koronavirüs şüphesi
Sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 19 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 19 kişi gözaltına alındı
Emekli promosyon işlemleri için bankalardan koronavirüs uyarısı! Emekli promosyon işlemleri için bankalardan koronavirüs uyarısı!
İsviçre'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi İsviçre'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2158'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2158'e yükseldi
Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?) Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?)
Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?) Burak Akkul koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı! (Burak Akkul kimdir, kaç yaşında nereli?)
Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var Sağlık Bakanı Koca: Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var
İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı İtalyan hükümeti koronavirüse karşı 25 milyar avroluk paketi onayladı
Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı Yunanistan’da göçmen kampında yangın: 4 ölü, 1 yaralı
Avrupa'da ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi Avrupa'da ateşi ve öksürüğü olanlara 'doktora gitme, eve kapan' tavsiyesi
Benzine 7 kuruş zam yapılacak Benzine 7 kuruş zam yapılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Mart 2020 Pazartesi 22:53:21 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 23:06:47

Yasak Elma dizi oyuncusu Eda Ece, koronavirüse rağmen setlerin devam etmesine isyan etti

Eda Ece, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse dair bir paylaşım yaptı. Paylaşımda setlerin devam etmesine tepki gösteren Yasak Elma dizi oyuncusu Eda Ece adeta isyan etti. Ece Twitter paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Eda Ece kimdir kaç yaşında neleri? sorusunun yanıtını ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik.

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, koronavirüse rağmen setlerin devam etmesine isyan etti. Ece, sosyal medya hesabından koronavirüse dair bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Eda Eda, dizi ve sinama dünyasında yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelip merak ediliyor. Genç oyuncu, 2018 yılı Ocak ayında izleyiciyle buluşan "Deliha 2” sinama filminde de performansı ile göz doldurmuştu. Şimdilerde Yasak Elma dizisinde başrol oyunculuğu yapan Eda Ece'nin biyografisi ve hayatı ile ilgili ayrınıtlar haberimizde.

Dünyada giderek yayılan koranavirüsün, Türkiye'ye de sıçramasının ardından birçok önlem alındı. Okulların tatil edilmesinden sonra etkinlik ve turneler de ertelendi. Ancak, bazı iş kolları gibi dizi sektöründeki oyuncular da çalışmaya devam ediyor.

O oyunculardan biri olan Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece de sete devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Eda Ece yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece Twitter paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.

Oyuncu Eda Ece, paylaşımının ardından kendisine tepki gösteren kullancılarına ise şunları yazdı;

"Acaba aptal aptal şeyler yazanlara cevap mı versem, burdan paylaşıp herkese mi göstersem, utanma gibi bir özellikleri var mıdır? Önce insan, önce sağlık!!!!!! Burda 150 kişi çalışıyor. Bizim işimiz bu, buradaki durumu yazıyoruz. İnsan çalışıyor burda(!) Allah akıl fikir versin."

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER

2013 Kızım İçin Tuğba Başrol

2015 Kocan Kadar Konuş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Görümce Deniz Başrol

2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul Günçiçek Hatun Başrol

2017 Yol Arkadaşım Aysun Yardımcı Oyuncu

2018 Deliha 2 BaşrolTelevizyonYıl Başlık Rolü Notlar

2003 Hayat Bilgisi Sude Konuk Oyuncu

2010 Bez Bebek Kötü Prenses Konuk Oyuncu

2011 Pis Yedili Günçiçek Başrol

2014 Beni Böyle Sev Zeyno Yardımcı Oyuncu

2015 İlişki Durumu: Karışık Elif Başrol

2018- Yasak Elma Yıldız Yılmaz Argun Bașrol

EN ÇOK OKUNAN HABERLER