Yasak Elma dizi oyuncusu Eda Ece, koronavirüse rağmen setlerin devam etmesine isyan etti

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, koronavirüse rağmen setlerin devam etmesine isyan etti. Ece, sosyal medya hesabından koronavirüse dair bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Eda Eda, dizi ve sinama dünyasında yer aldığı projelerle sık sık gündeme gelip merak ediliyor. Genç oyuncu, 2018 yılı Ocak ayında izleyiciyle buluşan "Deliha 2” sinama filminde de performansı ile göz doldurmuştu. Şimdilerde Yasak Elma dizisinde başrol oyunculuğu yapan Eda Ece'nin biyografisi ve hayatı ile ilgili ayrınıtlar haberimizde.

Dünyada giderek yayılan koranavirüsün, Türkiye'ye de sıçramasının ardından birçok önlem alındı. Okulların tatil edilmesinden sonra etkinlik ve turneler de ertelendi. Ancak, bazı iş kolları gibi dizi sektöründeki oyuncular da çalışmaya devam ediyor.

O oyunculardan biri olan Yasak Elma dizisi oyuncusu Eda Ece de sete devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan Eda Ece yaptığı paylaşımla isyan etti. Ece Twitter paylaşımında "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." yazdı.

Oyuncu Eda Ece, paylaşımının ardından kendisine tepki gösteren kullancılarına ise şunları yazdı;

"Acaba aptal aptal şeyler yazanlara cevap mı versem, burdan paylaşıp herkese mi göstersem, utanma gibi bir özellikleri var mıdır? Önce insan, önce sağlık!!!!!! Burda 150 kişi çalışıyor. Bizim işimiz bu, buradaki durumu yazıyoruz. İnsan çalışıyor burda(!) Allah akıl fikir versin."

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show Tv' de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başladı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1' da yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV' de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kodar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.

YER ALDIĞI PROJELER

2013 Kızım İçin Tuğba Başrol

2015 Kocan Kadar Konuş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş Ceren Yardımcı Oyuncu

2016 Görümce Deniz Başrol

2017 Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul Günçiçek Hatun Başrol

2017 Yol Arkadaşım Aysun Yardımcı Oyuncu

2018 Deliha 2 BaşrolTelevizyonYıl Başlık Rolü Notlar

2003 Hayat Bilgisi Sude Konuk Oyuncu

2010 Bez Bebek Kötü Prenses Konuk Oyuncu

2011 Pis Yedili Günçiçek Başrol

2014 Beni Böyle Sev Zeyno Yardımcı Oyuncu

2015 İlişki Durumu: Karışık Elif Başrol

2018- Yasak Elma Yıldız Yılmaz Argun Bașrol