07 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 21:50:41
Yaş farkı kızdırdı
Hande Ataizi, genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile aşklarını doludizgin yaşıyor.
İlk başlarda objektiflerden kaçan ikili, bir süre sonra poz vererek aşklarını gözler önüne sermişti. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun 25'lik sevgilisi ise sosyal medyada çok konuşulmuştu. Çift önceki gün Etiler’deydi. Ataizi “Yaş farkına gelen yorumları nasıl karşılıyorsunuz”” sorusunu sinirlenerek yanıtsız bıraktı.
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