Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor!

Yılbaşında Hollanda’da dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evliliklerindeki krizleri aşamadı. Sık sık tartışıp ayrılığın eşiğinden dönen çift, geçtiğimiz Nisan ayında boşanmak için avukatına talimat vermişti. Ailelerinin araya girmesiyle çift, evliliklerine ikinci bir şans verdi.

Ferhat Göçer’in bir düğünde Akçıl’ın eski sevgilisi Hadise’den bahsetmesi aralarındaki gerilimi tırmandırdı. Düğünü terk eden Burcu’yu eşi zor ikna etmiş ancak bu olaydan sonra tartıştıkları iddia edilmişti. ‘Eski sevgili’ krizinden sonra Burcu Kıratlı, sosyal medya hesabından ‘Akçıl’ soyadını kaldırdı. İddiaya göre Burcu çekimleri Adana’da gerçekleşecek olan bir dizi için sözleşme imzaladı. Ancak Sinan eşinin şehir dışında olmasını istemediği için kriz çıktı. Şarkıcı, eşine oyunculuğunda da belirli kısıtlamalar koyunca ikili arasında ipler koptu ve boşanma kararı aldı. İkili, 6 Eylül Cuma günü anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.