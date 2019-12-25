Yardımsever güzel oyuncu Eda Ece

Çocuğun 'Ailemin durumu kötü üşüyoruz' sözlerine içi burkulan Eda Ece, ailesinden izin alıp Kader ve abisi Kenan Ali'yi mağazaya götürerek mont aldı. Ailesine de para yardımı yaptı. Aracına binerek uzaklaşacağı sırada ailenin aracının arızalandığını gören oyuncu, bir taksiciye para vererek araçla ilgilenmesini rica etti. Görüntülendiğini fark edince rahatsız olan güzel oyuncu 'Yapılan yardımlar gizli tutulmalı' diyerek oradan uzaklaştı.