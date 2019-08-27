Yardım kampanyası başlattı! Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık bağış!

Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio, Instagram hesabı aracılığıyla bir açıklama yaparak tamamı Amazon Orman Fonu'na kalmak üzere bir yardım kampanyası başlattı.

Geçen ay DiCaprio tarafından oluşturulan ve hayırseverler Laurene Powell Jobs ile Brian Seth'in de desteklediği Earth Alliance isimli topluluk Amazon Orman Fonu'nun web sitesi aracılığıyla yardım kampanyasına destek verdi.

DiCaprio, paranın tamamının şu anda bölgede tahribata neden olan yangına karşı Amazon'da yaşamın sürdürülebilirliğini ve biyolojik çeşitliliği korumaya çalışan yerli topluluklara ve diğer yerlilere gideceğini açıkladı.

Alliance, ayrıca Brezilya yağmur ormanlarının onarılmasına yardımcı olacak bağışlar talep etti.

Instagram paylaşımında, “Dünya’nın akciğerleri yanıyor. Bir haftadan uzun süredir yanan Brezilya Amazonu, 1 milyon yerli halkı ve 3 milyon canlı türünü barındırıyor” diyen ünlü aktör, “Amazon olmadan Dünya’nın ısısını koruyamayız. Amazon’un dualarımızdan daha fazlasına ihtiyacı var” ifadesini kullanarak herkesi bağış yapmaya davet etti.

Ayrıca “bağışlarınızın yüzde 100'ü Amazon'u korumak için çalışan insanlara gidecek” diye söz verdi.