Yardım için çalışacaklar

İngiliz devi Arsenal'in 10 numarası ve en çok kazanan oyuncusu Mesut Özil'le Türkiye güzeli Amine Gülşe ticarete atıldı. Ünlü çift, 7 Haziran'daki dillere destan düğünlerinden önce, İngiliz kozmetik deviyle ortaklık imzaladı. Bu anlaşmadan sonra Özil, işlerini büyütmek için düğmeye bastı. Daha önce bir kahve markası çıkaran ve adıyla özdeşleşen M10 logolu giyim firması kuran Özil, eşini de ticarete alıştırdı.

YAPIMCILIK DA OLACAK

İkili, giyim markasını yükseltmek için çalışmalara başladı. Ünlü moda tasarımcılarıyla görüşme yapan ikili, iş alanını genişletme kararı aldı. Buna göre çiçeği bununda çift, yakında müzik, reklam ve film yapımcılığı gibi alanlara da el atacak. Yeni sektörlerden elde edilen gelirler de çiftin ortak hesabına yatacak. Bu paranın bir kısmı ise yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

16 BİN KİŞİYE YEMEK DAĞITILMIŞTI

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, düğünlerinde davetlilerine “Hediye almayın muhtaç çocuklara yardım edin” çağrısında bulunmuştu. Bununla da yetinmeyen çift, Kızılay aracılığıyla 16 bin kişiye düğün yemeği dağıttırdı.