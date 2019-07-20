20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:47:30
Yapıştıracak para yok
Asmalımescit’te görüntülenen Mehmet Günsur, sokak çalgıcılarının markajına takıldı.
Mekan çıkışında etrafını saran çalgıcıların ‘Yapıştır Mehmet abi’ diyerek tuttukları ritim karşısında gülümseyen oyuncu, “Yapmayın çocuklar inanın yapıştıramam, param yok” yanıtını verdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme: Türkiye’de bir sihir olduğuna inanıyorum
- Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim! 'Zühre' rolünü canlandıracak
- Yeşim Salkım yaşadığı o zor günleri anlattı: İlk kez korktum
- Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’ya önce ilanı aşk etti sonra dövdü
- Jean Claude Van Damme Bodrum'da