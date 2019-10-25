25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 00:40:08
Yanında nevresim taşıyor
Şarkıcı Ece Seçkin Etiler'de bir davette karşımıza çıktı.
Yoğun turne programından bahseden Ece Seçkin, zorlandığı tek konunun titizlik hastalığı olduğunu dile getirdi. Ünlü popçu, “Hastalık derecesinde titizim, otellere kendi yastığımı ve nevresimimi yanımda götürüyorum o derece” dedi.
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