"Yanıma anamın duasını aldım!"

Üç günlük hapis cezasını yatmak için cezaevine götürülen İpek, teslim olmadan önce bir mektup yazdı.

İpek, “Yanıma anamın duasını, sevdiklerimin desteğini ve okumak için 2 tane kitabımı aldım. Cuma günü aranızdayım, herkes bilsin ki bu ceza üzerime atılı suçlardan değil, alınmış konuşma yasağını ihlal ettiğim için verildi. Cuma yanındayım anlatacaklarım var” dedi.