03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:08:18
"Yanıma anamın duasını aldım!"
Seren Serengil’in hakkında 3 gün hapis kararı çıkarttığı Yaşar İpek, önceki gün Metris Cezaevi’ne girdi.
Üç günlük hapis cezasını yatmak için cezaevine götürülen İpek, teslim olmadan önce bir mektup yazdı.
İpek, “Yanıma anamın duasını, sevdiklerimin desteğini ve okumak için 2 tane kitabımı aldım. Cuma günü aranızdayım, herkes bilsin ki bu ceza üzerime atılı suçlardan değil, alınmış konuşma yasağını ihlal ettiğim için verildi. Cuma yanındayım anlatacaklarım var” dedi.
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