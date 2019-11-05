Yangın paniği

Ali Atay çekimdeyken evde tek başına olan güzel oyuncu büyük korku yaşadı. Instagram'da açıklama yapan Hazal Kaya, “Evet, maalesef evimizin bodrum katında ufak bir yangın çıktı. İtfaiye hızla geldiği için büyümeden söndürüldü. Korktum tabii ama gayet iyiyim. Çok daha kötüsü olabilirdi, yalnızca şükrediyorum. Şehir içi ufak bir aile tatiline çıkmış gibiyiz. Daha ciddi güvenlik önlemleri alıp oğlumuz doğmadan birkaç güne evimize döneceğiz” dedi.