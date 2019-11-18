Yalnızlığıyla mutlu

Gazetecilerle sohbet eden Önal, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Şarkıcı, “Ben eve misafir bile kabul etmeyen bir insanım, sıkılgan bir yapım var. İnsan idare etmesini sevmiyorum. Kimse de beni idare etmesin. Ben kendimle ilişki yaşıyorum ve böyle mutluyum bir başkasına ihtiyacım yok“ dedi.