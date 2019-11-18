18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 22:36:08
Yalnızlığıyla mutlu
Eski Türkiye güzeli ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gece Kıbrıs’ta sahne aldı.
Gazetecilerle sohbet eden Önal, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Şarkıcı, “Ben eve misafir bile kabul etmeyen bir insanım, sıkılgan bir yapım var. İnsan idare etmesini sevmiyorum. Kimse de beni idare etmesin. Ben kendimle ilişki yaşıyorum ve böyle mutluyum bir başkasına ihtiyacım yok“ dedi.
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