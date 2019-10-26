Önceki gece Bebek'te, ünlülerin uğrak noktası olan bir mekana yanında gri takımlı bir erkek arkadaşıyla gelen Linet çıkışta yalnızdı. Uzun süre mekanda baş başa eğlendiği öğrenilen ikilinin mekanı ayrı ayrı terk etmesi dikkat çekti. “Beyfendi kimdi” sorusuna karşılık Linet, “Ben hep yalnızım, yalnızım dostlarım yalnızım” dedi.