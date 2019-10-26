26 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 01:27:05
'Yalnızım dostlarım yalnızım'
Üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Laurent Zaimonovic evli çıkınca büyük hüsran yaşayan Linet, aşkta aradığını bir türlü bulamadı.
Önceki gece Bebek'te, ünlülerin uğrak noktası olan bir mekana yanında gri takımlı bir erkek arkadaşıyla gelen Linet çıkışta yalnızdı. Uzun süre mekanda baş başa eğlendiği öğrenilen ikilinin mekanı ayrı ayrı terk etmesi dikkat çekti. “Beyfendi kimdi” sorusuna karşılık Linet, “Ben hep yalnızım, yalnızım dostlarım yalnızım” dedi.
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