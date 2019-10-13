'Yalnız değilsin Mehmedim'

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
Galatasaray'da devre arasındaki ilk yolcu o olacak Galatasaray'da devre arasındaki ilk yolcu o olacak
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
AB'nin göçmen endişesi sürüyor AB'nin göçmen endişesi sürüyor
Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
O firmadan kravat olayıyla ilgili açıklama geldi O firmadan kravat olayıyla ilgili açıklama geldi
Bursa'da esrarengiz olay: 150 kuzu telef oldu Bursa'da esrarengiz olay: 150 kuzu telef oldu
Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Bakan müjdeyi verdi: Aylık 650 lira maaş verilecek Bakan müjdeyi verdi: Aylık 650 lira maaş verilecek
Milli takımda 2 isim Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı Milli takımda 2 isim Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı
Metin Feyzioğlu: Suriye üzerinden Türkiye'ye yürüme planları bozuldu Metin Feyzioğlu: Suriye üzerinden Türkiye'ye yürüme planları bozuldu
Polonya halkı sandık başında Polonya halkı sandık başında
Numan Kurtulmuş: ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz Numan Kurtulmuş: ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz
ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar
Adana'da "torbacı" operasyonu Adana'da "torbacı" operasyonu
Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken detay: Barış Pınarı Harekatı’nda yarım kalan iş tamamlanıyor Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken detay: Barış Pınarı Harekatı’nda yarım kalan iş tamamlanıyor
Ahmet Nur Çebi'nin önceliği para konusu Ahmet Nur Çebi'nin önceliği para konusu
Anka İHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi Anka İHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi
Terör örgütü YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı Terör örgütü YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı
Galatasaray Onyekuru için onları feda edecek Galatasaray Onyekuru için onları feda edecek
Cristiano Ronaldo'nun ismi stadyuma veriliyor Cristiano Ronaldo'nun ismi stadyuma veriliyor
Acun Ilıcalı ölümden döndü Acun Ilıcalı ölümden döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:40:08

"Yalnız değilsin Mehmedim"

'Barış Pınarı Harekatı'na ünlüler dünyasından destek yağıyor. Memleketim şarkısını söyleyen Ajda Pekkan ordumuz için dua istedi. Vatan Marşı'na klip çeken Kıraç, 'Yalnız değilsin Mehmedim, asla yalnız olmayacaksın' dedi. Engelsiz korosu, konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.  

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak için Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyadan destek yağdı. Öte yandan bir çok ünlü konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Sanatçılar sahnede Mehmetçik için şarkılar söyleyip dualar istedi. Milli ruhumuz 'tüm dünyaya örnek olsun' dedirtti.  

Süperstar'dan 10. Yıl Marşı

Türkiye turnesine çıkan Ajda Pekkan önceki akşam İzmir Kültürpark'ta konser verdi. Sahnede üç saat kalan Süperstar, Memleketim şarkısını ve 10. Yıl Marşı'nı okudu. Usta şarkıcı, 'Vatanımız bölünemez.  Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim lütfen, Allahım onları korusun... Sağ salim bütün yavrularımız bir an önce geri gelsin” sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu. 

Çanakkale türküsünü okudular 

20 üyesinden 7’sini engelli vatandaşların oluşturduğu “Engelsiz Müzik Korosu” önceki akşam Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun işbirliğiyle sahne aldı. Koro, şef Ümit Akkuş öncülüğünde Çanakkale Türküsü ile konserine başladı. Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı veren Engelsiz Müzik Korosu, kahraman görev alan tüm Mehmetçikler adına konser gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı. 

'Yalnız değilsin Mehmedim'

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Bu yıl aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından “Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın” notuyla paylaşan şarkıcı, “Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın” notuyla paylaştığı klibi izleyenlere duygusal anlar yaşattı. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ