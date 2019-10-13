Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak için Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyadan destek yağdı. Öte yandan bir çok ünlü konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Sanatçılar sahnede Mehmetçik için şarkılar söyleyip dualar istedi. Milli ruhumuz 'tüm dünyaya örnek olsun' dedirtti.

Süperstar'dan 10. Yıl Marşı

Türkiye turnesine çıkan Ajda Pekkan önceki akşam İzmir Kültürpark'ta konser verdi. Sahnede üç saat kalan Süperstar, Memleketim şarkısını ve 10. Yıl Marşı'nı okudu. Usta şarkıcı, 'Vatanımız bölünemez. Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim lütfen, Allahım onları korusun... Sağ salim bütün yavrularımız bir an önce geri gelsin” sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.

Çanakkale türküsünü okudular

20 üyesinden 7’sini engelli vatandaşların oluşturduğu “Engelsiz Müzik Korosu” önceki akşam Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun işbirliğiyle sahne aldı. Koro, şef Ümit Akkuş öncülüğünde Çanakkale Türküsü ile konserine başladı. Barış Pınarı Harekatına tam destek mesajı veren Engelsiz Müzik Korosu, kahraman görev alan tüm Mehmetçikler adına konser gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

'Yalnız değilsin Mehmedim'

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Bu yıl aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından “Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın” notuyla paylaşan şarkıcı, “Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın” notuyla paylaştığı klibi izleyenlere duygusal anlar yaşattı.