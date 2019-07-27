27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:12:51
Yalnız çok mutlu
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Öykü Çelik, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Hayatında aşk olmadığını söyleyen oyuncu keyifli halleriyle dikkat çekti.
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