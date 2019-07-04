Uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre felç kalan İmparator lakaplı sanatçı tamamen iyileştiğini, direksiyon başına geçerek sevenlerine gösterdi. Yıllar sonra ilk kez şoför koltuğuna oturan usta sanatçı “Yallah şoför” şarkısı eşliğinde sahil turu yaptı. O anları, sosyal medya hesabından “Bodrum yolları bizden sorulur” notuyla paylaştı.