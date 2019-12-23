23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:08:39
Yalın yanlış anlaşılmayı önledi
Geçtiğimiz yıl Hazal Emre'den ayrıldıktan sonra uzun süredir kimseyle görüntülenmeyen popçu Yalın, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Yakışıklı popçunun yanında bir bayan arkadaşı vardı. Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, gazetecilerin, ''Yalın Bey hanımefendi sevgiliniz mi'' sorusuna ''Hayır arkadaşlar. Arkadaşımın kız arkadaşı. Onu bekliyoruz. Yanlış yazılmasın” dedi. Popçu, daha sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.
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