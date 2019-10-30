'Yalan' itirazı

Ünlü popçu Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçen şubat ayında sevgili olmuş, 6 ayın sonunda ise olaylı şekilde ayrılmıştı. Sütşurup'un “Mustafa'da midemi bulandıran şeyler vardı” sözlerinin üzerine Sandal konuşmama kararı aldırdı. Karara göre, bu aşkla ilgili haber ve yorum yapılması yasaklandı. Melis Sütşurup da alınan karara itiraz etti. Eski sevgilisinin yalan beyanla bu kararı aldırdığını öne süren Sütşurup’un itirazı, mahkeme tarafından kabul edildi.