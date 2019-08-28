28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:40:24
Yakışıklı ve şık
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu İlker İnanoğlu, önceki gün Zincirlikuyu’nda bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Tek başına mağazaları gezen oyuncu, hızla girdiği bir kaç mağazada alışverişini yaptı. İnanoğlu şıklığıyla dikkat çekti.
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