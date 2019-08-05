Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Serenay Sarıkaya ile ayrıldıktan sonra kendini tatil için Bodrum'a atan Kerem Bürsin, facianın eşiğinden döndü. Tekneden düşen genç oyuncunun omurgası kırıldı.
Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık aşkını noktalayan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı.
OMURGA KIRIĞI TEŞHİSİ KONULDU
Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak ve acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu.
FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR
Yaklaşık 10 gündür fizik tedavi gören ve korse kullanan başarılı oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.
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