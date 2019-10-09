Yakında düğün var

Güzel oyuncu Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ilk tanıştıkları yer olan Maçka'daki kafede görüntülendi. Romantik sohbetlerine ara vererek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Ataizi, “Birlikteliğimizin başladığı 7 ay oldu. İlk başlarda göz önünde olmak istemedik. İnsanın çocuğu olunca dikkat etmek gerekiyor. Annelik misyonu girince işin içine ona göre hareket ediyorsunuz” diyerek ilişkisinin güzel gittiğinden bahsetti. İlişkilerinin evliliğe gittiğini dile getiren Ataizi, “Evet ciddi gidiyor. Leon'la tanıştılar. Leon'un bir babası var. Biz hiçbir zaman baba aramadık. Çok da iyi bir baba Benjamin. Dinç de ona abi oldu” diyerek sözlerine devam etti.