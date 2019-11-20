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20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 22:49:46

Yakında barışırlar

Gönül Yazar, 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'in bir kadınla yazıştığı iddiaları sonrası ayrılık kararı aldı.

Mağden, şu açıklamayı yaptı: “Gönül'le baskılar sonucu birlikteliğimizi dün gece konuşarak ya da konuşamayarak bitirmek zorunda kaldık. Ben bu psikolojiye fazla dayanamadım o da kırıldı.” Taşbebek de cevap olarak, “Bak Rüzgar, niye olmadık şeyler yazıyorsun. Karşılıklı konuşup ayrılmadık. Bana hiç yalan söylemedin yine söyleme. Hislerim berbat oldu soğukluk girdi. Keşke ilişkimizi kurtarmak adına bir beyaz yalan söyleseydin. Razıydım” dedi. Takipçileri 'Bu çift yakında tekrar bir araya gelir' şeklinde yorum yaptı. 

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