08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 00:21:55
'Yakında alışırsınız'
Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasıyla imajını tamamen değiştirmişti.
Dizi boyunca uzun saçları ve sakallarıyla ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla önceki akşam film galasına katıldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve baldızı Aslışah Akloçlar'la birlikte Recep İvedik 6 filmini izlemeye giden yakışıklı oyuncu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmajına alışılmaya başlandığını söyleyen Düzyatan 'En önemlisi eşim Neslişah bu tarzımı beğendi' dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT