'Yakında alışırsınız'

Dizi boyunca uzun saçları ve sakallarıyla ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla önceki akşam film galasına katıldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve baldızı Aslışah Akloçlar'la birlikte Recep İvedik 6 filmini izlemeye giden yakışıklı oyuncu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmajına alışılmaya başlandığını söyleyen Düzyatan 'En önemlisi eşim Neslişah bu tarzımı beğendi' dedi.