02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:52:31
Yakalandım paniği
Arkadaş grubu ile gece gezintisine çıkan Aslışah Alkoçlar, Bebek’te bir mekanda görüntülendi.
Çıkış yapacağı sırada gazetecileri fark eden sosyetik güzel koşar adım tekrar içeri girdi. Bir süre sonra arabasının geldiğini gören sosyetik güzel, koşar adım kendisini içine attı. Panik halleriyle dikkatlerini üzerine çeken Alkoçlar ön koltuğa oturan erkek arkadaşının da kim olduğunu söylemeyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT