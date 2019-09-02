Yakalandım paniği

Çıkış yapacağı sırada gazetecileri fark eden sosyetik güzel koşar adım tekrar içeri girdi. Bir süre sonra arabasının geldiğini gören sosyetik güzel, koşar adım kendisini içine attı. Panik halleriyle dikkatlerini üzerine çeken Alkoçlar ön koltuğa oturan erkek arkadaşının da kim olduğunu söylemeyerek gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.