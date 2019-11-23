Yakalama sorunu

‘Yalnız olduğumu nereden biliyorsunuz’ şeklindeki açıklamasıyla çok konuşulan popçu, “Orada soru şuydu ‘Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?’ Bende 'kim diyor yalnız olduğumu' dedim” şeklinde açıklama yaptı. Muhabirlerin ısrarlı soruları karşısında, “Özel hayatım değil mi, keyfime göre var ya da yok derim. Kime ne yani” dedi. “Mutlu musunuz” sorusuna, “Ben her zaman mutluyum. Siz yakalayamıyorsunuz belki” diye cevap verdi.