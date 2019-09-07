07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:19:38
Yağmur'un hüsranı
Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç’la 4 yıldır aşk yaşayan Yağmur Tanrısevsin büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Önceki akşam sevgilisinin Harbiye Açıkhava’daki konserini izlemeye giden Tanrısevsin “Oğuzhan Bey’in size sahnede bir evlilik teklifi olur mu?” sorusuna karşılık, “Öyle bir sürpriz yapacağını zannetmiyorum. Sürpriz varsa da adı sürpriz. Onun için bir şey diyemem” cevabını verdi. O akşam bir sürpriz beklediğini belli eden güzel oyuncu sevgilisinden evlilik teklifi alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi.
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