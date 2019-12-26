26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:39:19
Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir 'Baba Parası'yla yakınlaştı
Oğuzhan Koç'la 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Yağmur Tanrısevsin’in Murat Cemcir'le aşk yaşadığı iddia edildi.
Baba Parası adlı filmde birlikte rol alan ikilinin çekimler sırasında yakınlaştığı konuşulurken, Murat Cemcir verdiği bir ropörtajda Yağmur Tanrısevsin’i yere göğe sığdıramadı. Yağmur Tanrısevsin’e iltifat üstüne iltifat yağdırdı.
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