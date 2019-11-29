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29 Kasım 2019 Cuma 11:09:39 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 11:10:48

Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında?

Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? sorusu magazin gündeminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Popçu Oğuzhan Koç ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in 5 yıllık ilişkisi 45 gün önce bitti. Ancak ilişkinin yankıları hala sürüyor. Öte yandan eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaşması sonrasında kendisini eve kapattığı söylenen Yağmur Tanrısevsin'in hafızasını sildirme kararı aldığı da iddia ediliyor. Tanrısevsin TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Detaylar haberimizde..

Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? merak ediliyor. Popçu Oğuzhan Koç ile oyuncu Yağmur Tanrısevsin’in 5 yıllık ilişkisi 45 gün önce noktalandı. Ancak ilişkinin yankılarının hala devam ediyor. Eski sevgilisinin yakın arkadaşı Demet Özdemir ile yakınlaşması sonrasında kendisini eve kapattığı söylenen Yağmur Tanrısevsin'in hafızasını sildirme kararı aldığı da iddia ediliyor. 

YAĞMUR TANRISEVSİN HAFIZASINI MI SİLDİRECEK?

Tanrısevsin, hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak.


YAĞMUR TANRISEVSİN KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 Mersin doğumlu. The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2013 tarihinde Aşk Ağlatır sinema filminde Banu karakterini canlandırmış ve bu rolü ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin son olarak Kaçak dizisinde ekranlara çıkmıştır.

2013 yılında Bambi reklamının marka yüzü olmuştur.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında“Güneşi Beklerken” adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Ödülleri :

2014 – 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri en iyi gençlik dizisi yardımcı kadın oyuncu. Güneşi Beklerken

Filmleri ve Dizileri :

2013-2014 – Güneşi Beklerken (dizi)

2013 – Aşk Ağlatır (sinema)

2013 – The Tragedy (sinema)

2012 – Pis Yedili (dizi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (dizi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (dizi)

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