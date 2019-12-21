21 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 00:56:32
Yağmur Sarnıç, kızlarını kaçırmak istemiş
Çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç, çocukları konusunda birbirini suçluyordu.
Son olarak eşinin şiddet uyguladığı iddialarıyla 2 çocuğunun velayetini alan Emre Aşık, 1.5 yaşında olan en küçük kızını da yanına aldı. Bir televizyon programına telefonla katılan Emre Aşık'ın avukatı, çocukların artık güvende olduğunu söyleyerek, Yağmur Sarnıç'ın küçük kızı Eslem'i kaçırmaya teşebbüs ettiği hatta Emre Aşık'ın kızını zor kurtardığını dile getirdi.
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