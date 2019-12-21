Yağmur Sarnıç, kızlarını kaçırmak istemiş

Son olarak eşinin şiddet uyguladığı iddialarıyla 2 çocuğunun velayetini alan Emre Aşık, 1.5 yaşında olan en küçük kızını da yanına aldı. Bir televizyon programına telefonla katılan Emre Aşık'ın avukatı, çocukların artık güvende olduğunu söyleyerek, Yağmur Sarnıç'ın küçük kızı Eslem'i kaçırmaya teşebbüs ettiği hatta Emre Aşık'ın kızını zor kurtardığını dile getirdi.