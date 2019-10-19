'Yağmur hakkında konuşmam'

Ayrılık sonrası Nişantaşı'nda görüntülenen Oğuzhan Koç, muhabirleri karşısında görünce şaşırdı. Ayrılıkla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, “Teşekkür ederim ama bu konu hakkında konuşmayacağım” dedikten sonra hızlı adımlarla gözden uzaklaştı.