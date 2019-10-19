19 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 00:55:47
'Yağmur hakkında konuşmam'
Dört yıllık birlikteliklerini sürpriz bir kararla sonlandıran Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti, önceki gün ortak bir açıklama yapmıştı.
Ayrılık sonrası Nişantaşı'nda görüntülenen Oğuzhan Koç, muhabirleri karşısında görünce şaşırdı. Ayrılıkla ilgili kendisine yöneltilen sorulara, “Teşekkür ederim ama bu konu hakkında konuşmayacağım” dedikten sonra hızlı adımlarla gözden uzaklaştı.
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