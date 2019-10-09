Yağmur altında konser

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun Mor ve Ötesi’ne eşlik ettiği konserde, grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuvarlarıyla dinleyicilerine farklı bir Mor ve Ötesi deneyimi yaşattı. Konserde ‘Oyunbozan’, ‘Cambaz’, ‘Araf’ ve ‘Bir Derdim Var’ gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren Mor ve Ötesi grubuna, yağmura aldırış etmeden Harbiye’yi dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti.

Harun Tekin'in oyuncu sevgilisi Melisa Sözen konseri yakın arkadaşı Didem Balçın'la izledi. Ünlü oyuncunun, bandajlı bacağını saklamaya çalışması dikkat çekti.