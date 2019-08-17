17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:07:04
Yabancı dil mutluluğu
Şarkıcı Özgün, down sendromlu oğlu Ediz’le eğlenceli videolar paylaşmaya devam ediyor.
'Doğduğu gün hayatımın en büyük mutluluğunu yaşadım' dediği oğlu ve eşi Nida Uğurlu’yla önceki gün çektikleri videoyu paylaşan şarkıcı, 'yabancı dil önemli' notunu yazdı. Ailesiyle birlikte eğlenceli anlar yaşayan Ediz, videoda ‘I love you' diyor. Özgün ve ailesinin yayınladığı bu videoya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
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