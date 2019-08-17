Yabancı dil mutluluğu

'Doğduğu gün hayatımın en büyük mutluluğunu yaşadım' dediği oğlu ve eşi Nida Uğurlu’yla önceki gün çektikleri videoyu paylaşan şarkıcı, 'yabancı dil önemli' notunu yazdı. Ailesiyle birlikte eğlenceli anlar yaşayan Ediz, videoda ‘I love you' diyor. Özgün ve ailesinin yayınladığı bu videoya kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yapıldı.