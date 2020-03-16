Ya İstiklal Ya Ölüm oyuncu kadrosu ve konusu nedir? (TRT1 Ya İstiklal Ya Ölüm 2.yeni bölüm fragmanı)

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi TRT1 ekranlarında bu akşam seyircisiyle buluşuyor. Heyecan dolu fragmanı ile dizi piyasasına bomba gibi giriş yapan Ya İstiklal Ya Ölüm İnternet aramalarında araştırılan konular arasında. Bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelmesi beklenen yeni dizi Ya İstiklal Ya Ölüm kadrosu ve konusuna ilişkin ayrıntıları yeni bölüm fragman detaylarını bu haberimizde derledik. Başrollerini İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Hilmi Cem İntepe, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli’nin paylaştığı, “Ya İstiklal Ya Ölüm” bu akşam (16 Mart Pazartesi) saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 2. BÖLÜM FRAGMANI

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu yayına girer girmez haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milli Mücadelenin Ateşi bir kez daha yanacak!

TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Ya İstiklal Ya Ölüm” ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmenliğini Yasin Uslu’nun üstlendiği, senaryosunu Funda Çetin’in kaleme aldığı “Ya İstiklal Ya Ölüm” ün ilk bölümünde;





İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak. Tarihler bundan tam 100 sene önce 16 Mart 1920’yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır.



İstanbul Telgraf Merkezi’ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir.

İstanbul’da tüm bunlar yaşanırken, Ankara’da teyakkuz halindedir. İşgal güçlerinin İstanbul’da yaptıkları, Ankara’da bulunan Mustafa Kemal ve yanındakileri de birçok tedbir almaya itmektedir. İstanbul’daki Mebussan Meclisi’nin işgal güçlerince zorla kapatılması, Ankara’da meclis kurma fikrine daha da yardımcı olmuştur ve İstanbul’daki mebuslar zor koşullar altında Ankara’ya gitmeye çalışmaktadırlar.





İstanbul’un işgali halk arasında da huzursuzluğa neden olmuştur ve vatanseverler vatanı kurtarmak için çareler aramaya başlamıştır. Topkapılı Mehmet, Hüsamettin Bey, Ethem Pehlivan, Galip, Halide Edip başta olmak üzere, daha nice isimsiz kahramanın bu işgal karşısında tek bir düşüncesi vardır: “Ya İstiklal Ya Ölüm.”

Ya İstiklal Ya Ölüm 1. bölüm bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de!

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KÜNYE

YAPIM : KİRLİ KEDİ & ATLANTİS YAPIM

UYGULAYICI YAPIMCI : MEVLANA YÖRDEM

YÖNETMEN : YASİN USLU

SENARYO : FUNDA ÇETİN

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ : BARIŞ YÜCEL

SANAT YÖNETMENİ : SEDAT PALA

MÜZİK : AYTUĞ YARGIÇ

OYUNCULAR:

İLKER KIZMAZ – MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

BİRKAN SOKULLU - TOPKAPILI

DOLUNAY SOYSERT - HALİDE EDİP

OSMAN SONANT - ALİ FUAT PAŞA

MEHMET ÖZGÜR - MEHMET AKİF ERSOY

ALTAN ERKEKLİ - SALİH HULUSİ PAŞA

KENAN BAL - RIFAT BÖREKÇİ

RIZA KOCAOĞLU - İHSAN PERE

HİLMİ CEM İNTEPE - GALİP

MELİS SEZEN – NAZAN

USHAN ÇAKIR - SALİH BOZOK

DENİZ HAMZAOĞLU - HÜSAMETTİN

FIRAT DOĞRUOĞLU - ADNAN ADIVAR

SERKAN ERCAN - HAFIZ KEMAL



UMUT KARADAĞ - SAGİR

BURAK TAMDOĞAN - FEVZİ PAŞA

MUHAMMET CANGÖREN - HÜSEYİN KAZIM

UMUT KURT – EDİP BEY

TİMUR ÖLKEBAŞ - OSMAN KAHYA

AYTEK ŞAYAN - HAKKI BEHİÇ BEY

MEHMET BİLGE ASLAN – HİKMET SIR KATİBİ

İBRAHİM GÜNDOĞAN - DAMAT FERİT

İSKENDER ALTIN - ŞEYH SADETTİN

BAHAR KERİMOĞLU – MÜJGAN

UĞUR KARABULUT - ALİ ŞÜKRÜ

FIRAT TOPKORUR – SAİT MOLLA

HANDAN YILDIRIM – MENEKŞE

ALPER DÜZEN – YAHYA GALİP

YÜKSEK ÜNAL - KAYYUM AHMET

ÖZGÜR DANİEL FOSTER - BENNET

SERHAT PARIL - CEVAT BEY

GÖRKEM TÜRKEŞ – EŞREF EDİP

BURAK HAKTANIR - NAZMİ CEYLAN

ALEXANDER DAWE – ANDREW RYAN

MUHAMMED EMRE KAYA - ETHEM PEHLİVAN

MEHMET EMİN KADIHAN - HÜSNÜ



PAUL DWYER – ROBBECK

EREN DİNLER – LEON

MUSA EVREN – MÜMTAZ

SAFA TABUR - HAMDİ BEY

DENİZHAN KINACIGİL - TELGRAFÇI RASİM

FATİH ALTUN - CELAL BEY

RECEP CİNİSLİ – ABDÜLAZİZ MECDİ BEY

KEMALETTİN CAYMAZ - YUNUS NADİ

ALPEREN KESKİN - HÜSREV GEREDE

YAKUP KESKİN – KARA VASIF

KENNETH DAKAN- GEORGE MİLNE

GÜNEŞ ÇAĞLAR - RAHİP FREW

GIOVANNI LELLI – ALBAY NELSON

KADİR TATAŞ – MUZAFFER