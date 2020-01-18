Vuslat'a öğrenci baskını

Öğrenciler sette dizinin sevilen oyuncuları Kadir Doğulu ve Ümit Kantarcılar ile tanışma fırsatı bulurken, dizi ekibinden çekimlerle ilgili bilgiler de aldılar. Set alanlarının hayatın içinden olduğuna tanık olan öğrenciler, okulda edindikleri bilgilerin gerçek alandaki çalışmalarına şahit oldular. Kamera önü, arkası, çekim teknikleri, reji, set ekibi gibi teknik bilgiler edinen öğrenciler, büyük bir memnuniyet ve mutlulukla setten ayrıldılar.